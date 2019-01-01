В Бразилии вертолет упал на оживленную улицу: погиб случайный прохожий

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:42:13+03:00

Robinson R44, на борту которого находились три человека, попытался совершить вынужденную посадку из-за технический неисправности Фото: Татьяна Коркина

Также пострадали два человека, находившиеся на борту летательного аппарата в момент инцидента

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На одну из оживленных улиц бразильского муниципалитета Убатуба рухнул вертолет Robinson R44. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали.

Инцидент произошел утром во вторник, 1 января. По предварительной информации, уже во время полета стало известно о некой поломке вертолета, и пилот вынужден был совершить экстренную посадку, однако потерял управление над аппаратом.

Жертвой происшествия стал случайный прохожий. Находящие же на борту вертолета люди остались в живых. Двое туристов - мужчина и женщина - получили легкие травмы, им понадобилась медицинская помощь. Пилот же отделался ссадинами. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, передает Globo.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще один вертолет разбился в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет о летательном аппарате спасательной службы, который вылетел с базы для оказания помощи. В результате инцидента все члены экипажа погибли.