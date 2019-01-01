Новый президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку
Вступивший в должность президента Бразилии в первый день Нового года Жаир Болсонару поблагодарил своего нового американского коллегу Дональда Трампа за поддержку.
«Уважаемый мистер президент Трамп, я искренне ценю ваши слова поддержки. Вместе, с божьей помощью, мы принесем процветание и прогресс нашим народам», - написал он в ответ на твит главы Белого дома.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп со своей страницы в Twitter поздравил Жаира Болсонару с официальным вступлением на главный государственный пост страны, назвав его инаугурационную речь «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.
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