Британским СМИ не понравилось новогоднее обращение Путина к россиянам

2 Янв. 2019 2019-01-02T01:10:00+03:00

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Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина внимательно слушали не только в нашей стране. Но иностранцы, выслушав обращенную к согражданам речь главы нашего государства, сделали странные выводы.

Так, британский таблоид Daily Star опубликовал статью под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян». Автор материала счел «дерзкими» слова президента о том, что россиянам нужно объединиться и стать сплоченной, сильной командой.

«Нужно, чтобы каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему. Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. Поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», - сказал российский лидер.

Именно слова о том, что помощников у России «никогда не было и не будет», британцам и показались британцам свидетельством того, что «Путин отвергает Запад». То есть, призывает сограждан не рассчитывать на «помощь» соседей по планете, строить свое будущее собственными руками.

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Президент России Владимир Путин, даже находясь в Магнитогорске на месте трагедии, не стал ничего менять в своем новогоднем поздравлении. Говорил он о том, что «чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром» (подробности).