В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:20:12+03:00

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В России ответили на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о «передаче» его стране южной части Курильских островов.

В частности, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что на Курилах никто не собирается проводить никаких опросов о присоединении островов к Японии. «Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор», - заметил депутат.

А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал Токио воздержаться от подобных заявлений, так как о передаче Японии российских территорий не может быть и речи. «И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться (системы) ПРО США. <...> Вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идет о нерушимости границ РФ и ее безопасности в самом широком плане», - приводит слова сенатора РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне премьер-министр Страны восходящего Солнца Синдзо Абэ заявил, что в случае, если южная часть Курильских островов все же будет передана Японии, местные жители смогут остаться в своих домах. При этом он заверил, что сделка может состояться лишь с согласия россиян.