2019-01-02T16:46:58+03:00
Политика

Помпео намерен требовать освобождения задержанного в Москве американца

Сотрудники посольства США в России планируют встретится с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Вашингтон потребуют немедленного освобождения гражданина США Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, если Россия не предъявит доказательств его вины. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Мы дали понять россиянам, что ожидаем получить больше информации об обвинениях, чтобы понять, в чем он обвиняется. Если задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного освобождения", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что американские дипломаты надеются встретиться с Уиланом в ближайшие часы, сообщает агентство Bloomberg.

"Мы надеемся, что сотрудники консульства будут допущены к нему в течение нескольких часов и смогут выяснить больше", - приводит агентство слова Помпео.

Также издание пишет, что Пол Уилан был морским пехотинцем. В Россию он приехал по приглашению на свадьбу.

Напомним, как писал сайт "КП", 28 декабря 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина США Пола Уилана. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Его обвиняют в сборе информации, составляющей государственную тайну.

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