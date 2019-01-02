Помпео намерен требовать освобождения задержанного в Москве американца
Вашингтон потребуют немедленного освобождения гражданина США Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, если Россия не предъявит доказательств его вины. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
"Мы дали понять россиянам, что ожидаем получить больше информации об обвинениях, чтобы понять, в чем он обвиняется. Если задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного освобождения", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Он также сообщил, что американские дипломаты надеются встретиться с Уиланом в ближайшие часы, сообщает агентство Bloomberg.
"Мы надеемся, что сотрудники консульства будут допущены к нему в течение нескольких часов и смогут выяснить больше", - приводит агентство слова Помпео.
Также издание пишет, что Пол Уилан был морским пехотинцем. В Россию он приехал по приглашению на свадьбу.
Напомним, как писал сайт "КП", 28 декабря 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина США Пола Уилана. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Его обвиняют в сборе информации, составляющей государственную тайну.