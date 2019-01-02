2019-01-02T22:10:34+03:00
Общество

Возможной причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем

Музыканта нашли мертвым после празднования Нового года
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец и музыкант Крис КельмиПевец и музыкант Крис КельмиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Крис Кельми мог умереть от чрезмерного употребления алкоголя. У музыканта на этой почве уже давно начались проблемы со здоровьем.

Певец после смерти своего друга Евгения Осина дал обещание больше не притрагиваться к спиртному. Пока причина смерти композитора и автора песен не известна, однако, тело Криса Кельми нашли в его загородном доме 1 января. Как передавал портал StarHit, артист умер после того, как встретил новый год.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Подмосковье в возрасте 63 лет умер известный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис Кельми. Медики нашли его без сознания, но спасти не смсогли. Пока эту информацию не подтвердил никто из родных музыканта.

Крис Кельми стал широко известен и популярен как лидер группы "Рок-ателье". Является автором таких хитов как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Эй, парень", "Леди Блюз", "Распахни окно" и многих других.

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