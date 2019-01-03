Посол США в Москве посетил задержанного американца в СИЗО

3 Янв. 2019 2019-01-03T01:54:36+03:00

Джон Хантсман также поговорил по телефону с семьей подозреваемого в шпионаже Пола Уилана

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Американский посол в России Джон Хантсман в среду, 2 января, посетил в СИЗО «Лефортово» своего соотечественника Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в госдепартаменте США, передает агентство Reuters.

«Посол Хантсман выразил свою поддержку господину Уилану и предложил помощь посольства», - цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Кроме того, Джон Хантсман поговорил по телефону с семьей подозреваемого.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Россия предоставила американским дипломатам консульский доступ к иностранцу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Напомним, о задержании Пола Уилана стало известно перед Новым годом, в конце декабря. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу приятеля и не имеет никакого отношения к разведке.

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