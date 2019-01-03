2019-01-03T01:54:36+03:00
Политика

Посол США в Москве посетил задержанного американца в СИЗО

Джон Хантсман также поговорил по телефону с семьей подозреваемого в шпионаже Пола Уилана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский посол в России Джон Хантсман в среду, 2 января, посетил в СИЗО «Лефортово» своего соотечественника Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в госдепартаменте США, передает агентство Reuters.

«Посол Хантсман выразил свою поддержку господину Уилану и предложил помощь посольства», - цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Кроме того, Джон Хантсман поговорил по телефону с семьей подозреваемого.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Россия предоставила американским дипломатам консульский доступ к иностранцу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Напомним, о задержании Пола Уилана стало известно перед Новым годом, в конце декабря. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу приятеля и не имеет никакого отношения к разведке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Задержанного американского шпиона могут обменять на Марию Бутину

ФСБ испортила Новый год гражданину США Полу Уилану, подозреваемому в шпионаже (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБУ выдворила из Незалежной белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
На Украине отключили телеканал NewsOne «за пропаганду» России
Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане
Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема
Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев
Хоккеист Сапрыкин: Я даже не мог предположить, что самолет посадили из-за меня
В Москве Николай Дроздов попал в больницу с переломом ключицы
В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами
Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом
Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна
Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем
Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"
Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов