2019-01-02T18:42:46+03:00
Политика

CNN: Дипломатам предоставили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

Семья Пола Уилана утверждает, что морской пехотинец приехал в Россию на свадьбу сослуживца
Юлия ДИВЕЕВА
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Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по обвинению в шпионажеГражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по обвинению в шпионажеФото: REUTERS
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Американским дипломатам был предоставлен консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого в Москве задержали по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал CNN, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

“Его семья отвергает мнение о том, что он был шпионом, утверждая, что просто путешествова. Бывший морской пехотинец находился в России, чтобы присутствовать на свадьбе своего сослуживца из США и россиянки”, - передает CNN.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон ждет от Москвы больше информации об обвинениях в отношении Уилана, и если его задержание было незаконным, США потребуют освободить своего гражданина.

Как писал сайт "КП", 28 декабря 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Пола Уилана по обвинению в сборе информации, составляющей государственную тайну. В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

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