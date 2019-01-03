2019-01-03T06:09:58+03:00
Происшествия

В Москве столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали пять человек

На месте аварии работают сотрудники городских экстренных служб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По предварительным данным, в аварии пострадали пять человекПо предварительным данным, в аварии пострадали пять человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь со среды на четверг, 3 января, на юге Москвы столкнулись маршрутка и легковушка. В результате, по предварительным данным, пострадали пять человек.

«Предварительно, по адресу Ореховый бульвар, дом №14, корпус 1, произошло столкновение маршрутного такси марки «Мерседес» и легкового автомобиля марки «Шкода», - приводит Интерфакс слова знакомого с ситуацией источника.

Собеседник агентства уточнил, что из пяти пострадавших один находился в легковушке, а четверо ехали в маршрутном такси. На месте аварии работают медики «Скорой помощи» и сотрудники городских экстренных служб.

Стоит отметить, что подобные ДТП с участием общественного транспорта, к сожалению, в столице происходят довольно часто. Например, как ранее писал сайт kp.ru, в начале ноября на Щелковском шоссе автобус, следовавший из Москвы в Балашиху, въехал в маршрутное такси. Тогда травмы получили девять человек.

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