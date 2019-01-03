2019-01-03T06:55:09+03:00
Происшествия

Страшная авария в Подмосковье: погибли четыре женщины

ДТП случилось 43-м километре Большого бетонного кольца [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Авария унесла жизни четырех женщинАвария унесла жизни четырех женщинФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 3 января, в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех женщин. На 43-м километре Большого бетонного кольца в Дмитровском районе столкнулись две иномарки, в одной из них и находились все погибшие.

Информация о возможных пострадавших, ехавших во второй машине, уточняется. На месте ДТП работают медики «Скорой помощи» и сотрудники полиции. Обстоятельства, причины и виновник произошедшего выясняются.

«На 43-м километре трассы А-108 произошло столкновение автомобилей Hyundai и Renault», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе областного главка МВД России.

Представитель ведомства уточнил, что погибшие девушки – водитель и три пассажира – находились в салоне Hyundai.

Видео с места аварии опубликовало агентство ФАН.

Видео с места ДТП в Подмосковье, где погибли четыре женщины .На 43-м километре Большого бетонного кольца столкнулись автомобили Hyundai и Renault

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, этой же ночью в Москве столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали пять человек. К счастью, обошлось без жертв.

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