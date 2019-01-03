2019-01-03T07:50:21+03:00
Наука

Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны

Это первая в истории человечества мягкая посадка на лунную поверхность, которая не видна с Земли
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне ЛуныКитайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне ЛуныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 3 января, появилась информация о том, что китайский аппарат для исследования Луны «Чанъэ-4» совершил успешную посадку на обратной стороне естественного спутника Земли.

«Сегодня утром в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Кстати, стоит отметить, что это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на лунную поверхность, которая не видна с Земли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Чанъэ-4» был успешно запущен 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной китайской провинции Сычуань.

СПРАВКА «КП»

«Чанъэ-4» состоит из стационарной лунной станции и лунохода. Этот космический аппарат будет использоваться для геологических исследований Китайского национального космического управления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24