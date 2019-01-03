2019-01-03T15:44:45+03:00
Политика

В Киеве избили 81-летнего создателя самолета Ан-225 «Мрия»

По некоторым данным, в избиении авиаконструктора концерна «Антонов» участвовали двое полицейских
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ан-225 «Мрия»Самолет Ан-225 «Мрия»Фото: REUTERS
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В четверг, 3 января, появилась информация о том, что в Киеве избили 81-летнего авиаконструктора Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 «Мрия».

Как стало известно, трое неизвестных напали на мужчину на выходе из метро на станции «Шулявская», обвинив его в валютном мошенничестве. А вскоре к ним присоединились и двое полицейских, приехавших на вызов. По словам пострадавшего, в какой-то момент он упал на землю и его начали избивать ногами. «На меня посыпались удары сзади и по голове. <…> Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч, я крутился, как уж на сковородке», - сказал Ковальский.

В результате авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили спину и зуб. А в довершение всего на пожилого человека надели наручники и посадили в полицейскую машину. Только после этого стражи порядка осмотрели портфель мужчины и поняли, что задержали не мошенника, сообщает украинский телеканал «1+1».

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