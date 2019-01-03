В Китае набирает популярность трогательный флешмоб "четыре поколения"

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:28:52+03:00

Пользователи публикуют ролики, в которых зовут своих родителей, собирая вместе мам, бабушек и даже прабабушек [видео]

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Невероятно милый флешмоб под названием "четыре поколения" стартовал в приложении TikTok. Пока в нем участвуют лишь граждане Китая, однако, вероятнее всего, в скором времени этот тренд охватит весь мир.

Смысл заключается в том, что пользователи выкладывают в Сеть видеоролики, на которых зовут своих мам. Те, в свою очередь, обращаются к бабушкам, а дальше следуют прабабушки. В результате на экране появляется вся семья, состоящая из представительниц сразу нескольких поколений. При этом, стоит отметить, что в флешмобе участвуют не только женщины, но и мужская половина. Они также поочередно зовут друг друга, выкрикивая "пап".

Четыре поколения мам/пап.

Трогательная акция довольно быстро приобрела популярность. Сейчас такие ролики гуляют по всему приложению и интернету в целом и стремительно набирают просмотры.

"Больше китайских мемов, пожалуйста", - написал один из пользователей портала Reddit.

"Это мое любимое видео в этом году", - поддержал его другой комментатор.

"Ролик действительно сделал мою неделю. Семья - это важно", - подчеркнул третий.

Также многие пользователи отметили то, насколько молодо выглядят китайские бабушки и дедушки. Внешний вид пожилых азиатов настолько поразил людей, что некоторые даже попытались уличить авторов ролика в обмане.

"Честно говоря, это просто сумасшествие. Некоторые из этих прадедов на удивление активны и выглядят довольно молодыми", - отметил комментатор.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее любопытный тренд был замечен и у нас в стране. Так, американцев удивил тот факт, что соцсети россиян буквально "кишат" фотографиями плюшевой акулы Блохэй из магазинов IKEA.