В Болгарии обнаружили заброшенный склад с новыми BMW 5 Series

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:04:42+03:00

В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW. Фото: Център за БОРБА с Ръждата Фото: facebook.com

Автомобили провели в "законсервированном" виде около 25 лет

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Забытые всеми новенькие BMW 5 Series были обнаружены на складе в болгарском городе Благоевград. Речь идет об одиннадцати автомобилях, которые были завезены в страну еще в 1994 году и все эти 25 лет провели в "законсервированном" виде.

Необычную находку сделали на днях. Всего на складе были обнаружены десять седанов и один универсал в кузове E34. Модификация большинства из них - 520i.

Автомобили были выпущены в 1994 году. Фото: Център за БОРБА с РъждатаФото: facebook.com

Согласно данным портала Autoclub, все автомобили приобретались к открытию первого в Болгарии сервиса по аренде машин, однако, по невыясненным пока причинам, ни одна из иномарок так и не покинула склада.

BMW планируется выставить на торги. Фото: Център за БОРБА с РъждатаФото: facebook.com

Стоит отметить, что все BMW выглядят довольно неплохо. Кресла большинства из них до сих пор обернуты заводской пленкой, а двигатели, подвеска и трансмиссия находятся в идеальном состоянии. Небольшие повреждения зафиксированы лишь на кузовах отдельных автомобилей. Причиной образования дефектов стали неподходящие условия хранения.

Двигатели, подвеска и трансмиссия - в идеальном состоянии. Фото: Център за БОРБА с РъждатаФото: facebook.com

Ожидается, что в ближайшее время все одиннадцать машин будут выставлены на торги. Стартовая цена каждой иномарки составит порядка 15 тысяч евро.