Синоптики предупредили о сильных рождественских морозах в Москве

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:25:23+03:00

В ночь на понедельник, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до -19 градусов

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К началу следующе недели в Москву придут настоящие рождественские морозы. Согласно данным синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до -14..-19 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с четверга до субботы погода в Москве будет относительно теплой, однако уже в воскресенье она начнет меняться. Так, например, днем 6 января температура воздуха опустится до -8..-10 градусов, и дальше будет становиться лишь холоднее.

"В ночь на 7 января ожидаются сильные морозы, до -14..-19 градусов, днем прогнозируется до -11..-16 градусов", - цитирует ТАСС Вильфанда.

Глава Гидрометцентра подчеркнул, что погода 8 января также будет довольно холодной, зато на следующий день в городе немного потеплеет - до -5..-9 градусов. В целом же понижение температуры в период с 3 по 7 января составит 15-18 градусов.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в декабре прошлого года в столице открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Праздничные площадки с яркими шале появились не только в центре города, но и в спальных районах, а также в парках.