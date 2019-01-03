Число жертв аварии со скоростным поездом в Дании возросло до восьми

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:55:41+03:00

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Число жертв аварии со скоростным поездом, которая произошла на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании в минувшую среду, увеличилось до восьми человек. Представитель полиции Арне Грам сообщил, что в этот четверг спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия произошла 2 января. По предварительной версии, во время движения поезда машинист заметил на путях трейлер грузовика, сорвавшийся из следовавшего навстречу грузового состава, и запустил экстренное торможение. В момент происшествия в вагонах находился 131 человек.

Изначально сообщалось о шести погибших и 16 пострадавших, однако в четверг спасателям наконец-то удалось изучить наиболее поврежденную часть вагона. В результате были обнаружены еще два трупа. В целом жертвами ЧП стали пять женщин и трое мужчин. На данный момент установлены личности лишь четырех из них.

Согласно данным издания Copenhagen Post, тела всех жертв серьезно повреждены. Для их идентификации используются стоматологические карты и проводятся ДНК-экспертизы.