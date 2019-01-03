В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:01:31+03:00

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Мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло в четверг, 3 января, в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Об этом сообщили в центральной метеорологической службе Японии.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков залегал на территории префектуры Кумамото недалеко от Нагоми, очаг же находился на глубине порядка 10 километров. Землетрясение сильнее всего ощущалось в префектурах Фукуока, Сага и Оита.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами также не объявлялась. Агентство Kyodo пишет о том, что движения земной коры сказались лишь на работе скоростных поездов Синкансэн на острове Кюсю - землетрясение привело к автоматической остановке составов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в Японии также были зафиксированы мощные подземные толчки. Жертвами явления стали не менее 16 человек.