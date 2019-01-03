Порошенко занял первое место в президентском антирейтинге на Украине

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:53:48+03:00

Более половины участников опроса заявили, что никогда бы не проголосовали за действующего главу государства

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Глава Украины Пётр Порошенко стал лидером президентского антирейтинга. Большинство участников опроса (51,9%) заявили, что никогда бы не проголосовали за него на выборах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого центром "Социальный мониторинг" и институтом социальных исследований имени Яременко.

Согласно их данным, высокий антирейтинг на сегодняшний день имеют также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (28,9%), представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (24,8%) и председатель Радикальной партии Олег Ляшко (22,8%).

При этом, если бы выборы президента проводились бы уже на следующей неделе, то именно за женщину-политика было бы отдано больше всего голосов - 18,6% из тех, кто точно пойдет на избирательный участок. Среди любимчиков украинцев оказались также актер Владимир Зеленский - 15%, Юрий Бойко - 11,8% и Анатолий Гриценко - 11,2%. Действующий же глава государства получил лишь 10,7% поддержки, передает УНИАН.

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Сайт kp.ru писал о том, что в этот раз находящиеся в России граждане незалежной не смогут проголосовать за понравившихся кандидатов, поскольку киевские власти закрыли все избирательные участки на территории нашей страны.