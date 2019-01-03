ЦИК Украины получил заявления от пяти кандидатов на пост президента

3 Янв. 2019 2019-01-03T22:25:59+03:00

Официально подтвердить свое участие в избирательной кампании нужно до 3 февраля 2019 года

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Центральная избирательная комиссия Украины получила уже пять заявлений от кандидатов на пост президента страны. Такие результате были зафиксированы к концу четвертого дня официальной регистрации.

Так, свое намерение побороться за пост главы государства уже подтвердили экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, а также лидер член партии БПП Сергей Каплин, бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко и экс-лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, сообщает NewsOne.

Напомним, что кампания будет длиться 90 дней. Подтвердить свое участие в выборах надо не позднее 3 февраля 2019 года. Официальные списки кандидатов будут вывешены уже после 8 февраля.

Сайт kp.ru писал о том, что действующий украинский лидер Петр Порошенко на настоящий момент занимает первое место в президентском антирейтинге. Большинство опрошенных граждан незалежной заявили, что ни за что не стали бы за него голосовать. При этом наибольшая поддержка оказывается главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Именно ей пророчат должность президента.