2019-01-03T23:07:39+03:00
Общество

Движение транспорта в центре Москвы затруднено из-за народных гуляний

Еще одной причиной возникновения огромных пробок стали обильные снегопады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение в центре Москвы затруднено из-за снегопада и народных гулянийДвижение в центре Москвы затруднено из-за снегопада и народных гулянийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Движение автомобилей в центре Москвы вечером в четверг, 3 января, серьезно затруднено из-за обильного снегопада и большого скопления людей, отмечающих новогодние праздники. Такое заявление сделали в столичном Центре организации дорожного движения.

Согласно их данным, многие жители Москвы и области пытаются пробраться на своих автомобилях на Красную площадь, в парк "Зарядье", а также в сторону Тверской улицы и Петровки. Из-за этого возникают огромные заторы и нехватка парковочных мест.

Сложнее всего ситуация обстоит на Театральном проезде, Тверской улице и Петровке, на Большой Дмитровке, Кремлёвской и Москворецкой набережных. Также пробка образовалась в районе метро Лубянка. Кроме того, сейчас коммунальные службы усиленно убирают снег, в связи с чем тоже могут возникать трудности на дорогах.

"В центр (да и вообще по городу) лучше на метро или другом общественном транспорте так быстрей доедете до туда, куда хотели, и не будете нервничать из-за того, что простояли в пробке и не смогли найти парковку", - сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Напомним, что уже через четыре дня на смену новогодним праздникам придут рождественские. Сайт kp.ru писал о том, что в ночь на 7 января столбики термометров в столице серьезно опустятся - до -19 градусов.

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