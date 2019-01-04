Перестрелка в Миссури: убиты два человека

4 Янв. 2019 2019-01-04T00:56:17+03:00

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В четверг, 3 января, в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) произошла перестрелка, в которой были убиты два человека, еще один получил тяжелые огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице, куда его доставила бригада «Скорой помощи». По оценкам медиков, пострадавший в критическом состоянии, врачи пытаются спасти его жизнь.

Об этом сообщает телеканал KMOV со ссылкой на городскую полицию. По данным правоохранительных органов, конфликт со стрельбой произошел на севере Сент-Луиса около 13.30 по местному времени (22.30 мск). Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на место происшествия два трупа и раненого.

Другие подробности инцидента пока неизвестны. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Стоит отметить, что стрельба в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в Алабаме пальбой по людям увенчалась ссора посетителей торгового центра в «черную пятницу». Тогда среди раненых оказалась 12-летняя девочка.