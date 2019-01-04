2019-01-04T00:54:32+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" победил 2:1 "Ливерпуль" в чемпионате Англии

Победный гол забил немецкий полузащитник Лерой Сане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем"."Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем".Фото: REUTERS
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3 января в Манчестере на стадионе "Этихад Стадиум" прошел матч 21 тура чемпионата Англии, в котором встречались лидеры Премьер-Лиги. "Манестер Сити" Хосепа Гвардиолы принимал на своем поле "Ливерпуль" Юргена Клоппа, который лидирует в турнирной таблице.

Счет в поединке на 40-й минуте открыл Серхио Агуэро после точного паса Бернарду Силвы. На перерыв хозяева поля ушли в лидерах. Но на 64-й минуте Роберто Фирмино сделал счет равным - 1:1. Однако же на 72-й минуте немецкий полузащитник "МанСити" Лерой Сане забил второй мяч в ворота "Ливерпуля". И этот гол стал победным для хозяев поля.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" на 3 очка приблизился к "Ливерпулю". 50 очков против 54 при 21 сыгранных матчах у двух соперников, Гвардиола продолжает догонять Клоппа в АПЛ.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию поединка "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

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