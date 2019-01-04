Помпео: США продолжат «убеждать» Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

4 Янв. 2019 2019-01-04T02:01:42+03:00

По словам американского госсекретаря, пока Москва на убеждения Вашингтона не поддалась

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Россия пока не хочет соблюдать свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но Соединенные Штаты продолжат «убеждать» ее в необходимости это делать. Так заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Newsmax.

«Осталось уже всего 30 дней до дедлайна, который мы установили. К сожалению, россияне к пока не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения, как и в последние четыре или пять лет, в течение которых мы ведем с ними дискуссии по этому поводу», - посетовал он.

«Мы намерены продолжать говорить с ними и пытаться убедить их вернуться к соблюдению. Или хотя бы убедить их быть приверженными его соблюдению», - заверил глава госдепа.

Майк Помпео добавил, что американцы также будут «работать с нашими европейскими партнерами, это очень важно.

«Крайне важно, чтобы все правильно понимали стратегию», - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам американского лидера, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Позже Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть, «не ликвидирует свою ракетную программу».