Великобритания для контроля за мигрантами отправит в пролив Па-де-Кале патрульный корабль

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:27:10+03:00

Данное решение связано с активизацией групп нелегальных мигрантов, которые организуют незаконную транспортировку людей с территории Франции на Британские острова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство обороны Великобритании сообщило о размещении патрульного судна Mersey Королевского флота в проливе Па-де-Кале, также известном как Дуврский пролив. Экипаж корабля будет заниматься предотвращением попыток нелегальных мигрантов попасть на территорию Соединенного Королевства.

"Я могу подтвердить, что корабль ее величества Mersey будет размещен в Дуврском проливе, чтобы помочь пограничным силам Великобритании и французским властям в их действиях в отношении пересечения [пролива] мигрантами", - приводит слова министра обороны страны Гэвина Уильямсона пресс-служба ведомства.

Данное решение связано с активизацией групп нелегальных мигрантов, которые организуют незаконную транспортировку людей с территории Франции на Британские острова. С конца декабря 2018 года британские правоохранительные органы пресекли более пяти попыток мигрантов нелегально попасть на территорию страны. Сайт kp.ru также сообщал о захвате мигрантами грузового судна, следовавашего из Нигерии; преступники потребовали у экипажа судна, следовавшего в момент захвата в районе британского побережья, высадить их в устье Темзы, однако их план не увенчался успехом.