Каждый пятый работодатель России планирует повысить зарплаты в новом году

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:38:20+03:00

Портал по поиску работы Rabota.ru провел опрос среди работодателей на предмет возможного повышения зарплаты в 2019 году. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным опроса портала Rabota.ru, в 2019 году вырастут зарплаты в сферах услуг, торговли, строительства и ИТ

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Портал по поиску работы Rabota.ru провел опрос среди работодателей на предмет возможного повышения зарплаты в 2019 году. Данные исследования показали, что заработные платы вырастут в сферах услуг, торговли, строительства и информационных технологий.

Согласно результатам опроса, 20% работодателей планируют повышение запрлаты. 56% респондентов на вопрос о повышении оплаты сотрудникам ответили отрицательно, а представители оставшихся организации с ответом не определились.

Результат исследования портала Rabota.ru

Опрос также показал, что большинство работодателей планирует сократить размер премий и социаьных пакетов из-за сложной экономической ситуации. В связи с этим аналитики портала Rabota.ru порекомендовали россиянам обращать внимание на предлагаемые работодателем оклады без учета премий.

Ранее сайт kp.ru сообщал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2019 году. Согласно тексту принятого в начале декабря 2018 года закона, размер МРОТ будет повышаться ежегодно; в этом году он составит 11280 рублей.