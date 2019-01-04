2019-01-04T11:46:08+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал прогноз немецкого политика об ухудшении отношений с Россией

По словам Владимира Оленченко, в вопросах международных отношений Москва всегда придерживалась здравого смысла и объективной реальности
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам Оленченко, который дал интервью информационному агентству RT, заявление Визе "вряд ли отражает действительное большинство мнений в германских политических и экономических кругах"По словам Оленченко, который дал интервью информационному агентству RT, заявление Визе "вряд ли отражает действительное большинство мнений в германских политических и экономических кругах"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление депутата Бундестага Дирка Визе, который заявил об ухудшении отношений между Берлином и Москвой в 2019 году.

По словам Оленченко, который дал интервью информационному агентству RT, заявление Визе "вряд ли отражает действительное большинство мнений в германских политических и экономических кругах". Он добавил, что в международных отношениях Москва всегда придерживалась "здравого смысла и объективной реальности.

"Германии выгоднее быть самостоятельной и исходить из своих собственных интересов, а они заключаются в том, что есть необходимость в развитии сотрудничества, в нормализации отношений и поисках путей совместного решения европейских и международных проблем", - добавил Оленченко.

Ранее сегодня депутат Бундестага Дирк Визе, ответственный за межправительственные связи, дал прогноз отношений Берлина и Москвы на 2019 год. По его словам, несмотря на общее ухудшение отношений между странами, контакты в некоторых сферах будут налаживаться; в их число входит сфера гражданского общества.

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