2019-01-04T13:59:42+03:00
Общество

Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки из Сочи

Кристина Ажимова попросила президента прокатиться на президентской яхте в районе родного города
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки Кристины Ажимовой из Сочи.Президент России Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки Кристины Ажимовой из Сочи.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки Кристины Ажимовой из Сочи. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного благотворительного хоккейного матча между "Легендами хоккея" и "Ночной хоккейной лиги", прошедшего в Сочи.

Как сообщает "Пятый канал", девочка и президент встретились совершенно случайно. "Сегодня мы были с дочерью на благотворительном матче на хоккее на «Розе Хутор» и встретили Владимира Владимировича Путина совершенно случайно. Моя дочь, увидев его, побежала, обняла. Он тоже ее обнимал, целовал", - рассказала мама Кристины Наталья Безменова.

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Владимир Путин пообещал исполнить мечту Кристины Ажимовой
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Кристина Ажимова хотела встретиться с Владимиром Путиным с июня 2018 года. Тогда девочка из Сочи увидела выступление президента во время прямой линии, после чего приняла решение написать главе государство письмо, в котором она рассказала о своей мечте - прокатиться на президентской яхте вдоль побережья Сочи. К письму, отправленному Владимиру Путину, Кристина приложила нарисованный ею портрет президента.

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Владимир Путин пообещал исполнить мечту девочки
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"Владимир Владимирович взял мой телефон, пообещал, что ее мечта сбудется. Мы в это верим", - сказала мама Кристины, добавив, что одно из желаний ее дочери уже осуществилось, ведь она смогла увидеть Владимира Путина.

Напомним, что в декабре 2018 года президент поддержал волонтерский проект "Мечтай со мной": глава государства пообещал исполнить заветные желания пяти тяжелобольных детей.

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