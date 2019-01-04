Возле офиса партии "Альтернатива для Германии" в саксонском городе Дебельн прогремел взрыв
Возле офиса германской консервативной партии "Альтернатива для Германии" прогремел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал.
Как сообщает издание Die Welt, инцидент произошел вечером в четверг в городе Дебельн, расположенном на территории федеральной земли Саксония, однако сообщения о взрыве появились в СМИ только в пятницу. В результате взрыва были повреждены окна и двери здания, а также стоявшие рядом автомобили и соседние здания.
В расследовании случившегося участвует уголовная полиция Саксонии. Личности организаторов и исполнителей взрыва, а также их мотивы в настоящий момент неизвестны. В саксонской полиции отметили, что взрыв, вероятно, был организован из политических мотивов.
Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал о публикации группой хакеров личных данных немецких политиков, а также документации почти всех партий, представленных в Бундестаге.