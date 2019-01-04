2019-01-04T14:57:12+03:00
Происшествия

Возле офиса партии "Альтернатива для Германии" в саксонском городе Дебельн прогремел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: REUTERS
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Возле офиса германской консервативной партии "Альтернатива для Германии" прогремел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщает издание Die Welt, инцидент произошел вечером в четверг в городе Дебельн, расположенном на территории федеральной земли Саксония, однако сообщения о взрыве появились в СМИ только в пятницу. В результате взрыва были повреждены окна и двери здания, а также стоявшие рядом автомобили и соседние здания.

В расследовании случившегося участвует уголовная полиция Саксонии. Личности организаторов и исполнителей взрыва, а также их мотивы в настоящий момент неизвестны. В саксонской полиции отметили, что взрыв, вероятно, был организован из политических мотивов.

Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал о публикации группой хакеров личных данных немецких политиков, а также документации почти всех партий, представленных в Бундестаге.

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