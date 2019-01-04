Стала известна скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:13:00+03:00

Причем, как выяснилось, на пути к цели стратегический беспилотный аппарат будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине [видео]

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В пятницу, 4 января, стала известна скорость подводного беспилотника «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. Как заявил источник в оборонно-промышленном комплексе, беспилотный аппарат сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 километров в час.

«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более одного километра со скоростью 200 километров в час и больше», - сказал собеседник ТАСС. При этом он уточнил, что на пути к цели «Посейдон» будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине, поэтому «его поражение существующими в настоящее время у вероятного противника средствами» невозможно.

Посейдон.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные испытания «Посейдона» начались в России 25 декабря прошлого года. Как тогда отмечалось, проверки стратегического беспилотного аппарата проводятся в морской акватории, «защищенной от средств разведки вероятного противника».