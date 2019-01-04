2019-01-04T18:31:00+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании прокомментировал задержание американца в России

Джереми Хант назвал предполагаемого шпиона «пешкой в дипломатической игре»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал задержание в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана, который, как выяснилось, также является подданным Соединенного Королевства.

Так, дипломат заявил, что предполагаемого шпиона «используют как пешку в дипломатической игре». При этом он выразил мнение, что лица, задержанные за рубежом, «не должны использоваться для оказания дипломатического давления». «Мы предоставляем ему всю возможную поддержку, однако мы не согласны с использованием частных лиц в дипломатических шахматных партиях», - сказал Хант в интервью телеканалу Sky News.

Также глава британского МИДа подчеркнул, что хоть его страна и предложила Уилану консульскую помощь, однако «ведущая роль» в сложившейся ситуации принадлежит США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана. А ранее в пятницу МИД России подтвердил британское подданство предполагаемого шпиона.

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