МИД РФ подтвердил британское подданство задержанного в Москве американца
В пятницу, 4 января, МИД России подтвердил британское подданство Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. По словам официального представителя дипведомства нашей страны Марии Захаровой, Лондон уже запросил консульский доступ к гражданину США, который, как выяснилось, также является и поданным Великобритании.
«Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Он находится в работе», - приводит слова Захаровой ТАСС.
Между тем в посольстве Соединенного Королевства в РФ заявили, что Уилан обратился за помощью к Лондону, после чего и было принято решение направить российской стороне запрос на консульское посещение.
«Наши сотрудники направили запрос на консульский доступ к британскому подданному <…> после того, как от него был получен запрос на оказание соответствующей помощи», - сказал представитель диппредставительства Великобритании.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана. Как отмечалось, предполагаемого шпиона задержали в номере столичной гостиницы «Метрополь» с поличным.
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