2019-01-04T20:37:42+03:00
Авто

Стали известны самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России

За 11 месяцев 2018 года владельцев обрели 656,2 тысячи машин в кузове SUV
Дарья ИВАШКИНА
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Лидером по продаже кроссоверов стал HyundaiЛидером по продаже кроссоверов стал HyundaiФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, сколько кроссоверов и внедорожников было продано в России в прошлом году.

Как стало известно, за 11 месяцев 2018 года владельцев обрели 656,2 тысячи машин в кузове SUV. Причем свыше 70% от этого количества приходится на десять автопроизводителей.

Так, лидером по продаже кроссоверов стал Hyundai: он продал в нашей стране 90 тысяч экземпляров SUV. Второе место досталось концерну Renault, который реализовал 68,5 тысячи автомобилей. А замыкает тройку лидеров Nissan с 58,8 тысячи проданных машин.

В топ-10 также вошли Toyota, KIA, Mitsubishi, Volkswagen, LADA, Chevrolet и Mazda.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине прошлого года был составлен рейтинг самых популярных у россиян автомобилей на «механике». Как отмечалось, самой продаваемой среди машин с механической коробкой передач стала российская LADA.

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