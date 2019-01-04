Игорь Верник рассказал о разрешении на проезд по пешеходной улице в центре Москвы

4 Янв. 2019 2019-01-04T22:57:18+03:00

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Актер Игорь Верник прокомментировал информацию о том, что в минувший четверг, 3 января, он проехался на своем джипе по пешеходной улице в центре Москвы. Как заверил артист, он, как и все актеры и сотрудники МХТ имени Чехова, имеет разрешение на проезд к театру по Камергерскому переулку.

«Мы все - артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», - сказал Верник, уточнив, что накануне он ехал на спектакль «№13 D». При этом актер назвал бредом сообщения о том, что он ездит с охраной. «Никакой охраны у меня нет, это бред», - заявил артист РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилось видео, на котором запечатлено, как внедорожник Land Rover медленно едет сквозь толпу людей по пешеходному Камергерскому переулку. Причем эта запись очень заинтересовала интернет-пользователей, и в настоящее время ролик уже активно обсуждают в сети.