2019-01-04T22:57:18+03:00
Звезды

Игорь Верник рассказал о разрешении на проезд по пешеходной улице в центре Москвы

По словам актера, все сотрудники МХТ имени Чехова имеют право проезжать по Камергерскому переулку [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Игорь ВерникАктер Игорь ВерникФото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Игорь Верник прокомментировал информацию о том, что в минувший четверг, 3 января, он проехался на своем джипе по пешеходной улице в центре Москвы. Как заверил артист, он, как и все актеры и сотрудники МХТ имени Чехова, имеет разрешение на проезд к театру по Камергерскому переулку.

«Мы все - артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», - сказал Верник, уточнив, что накануне он ехал на спектакль «№13 D». При этом актер назвал бредом сообщения о том, что он ездит с охраной. «Никакой охраны у меня нет, это бред», - заявил артист РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу появилось видео, на котором запечатлено, как внедорожник Land Rover медленно едет сквозь толпу людей по пешеходному Камергерскому переулку. Причем эта запись очень заинтересовала интернет-пользователей, и в настоящее время ролик уже активно обсуждают в сети.

Игорь Верник проехал на джипе по пешеходной улице в центре Москвы.

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