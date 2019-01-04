2019-01-04T20:47:12+03:00
Звезды

Чтобы не пробираться сквозь праздничную толпу, Игорь Верник проехался по пешеходной улице на джипе

Видео, где внедорожник артиста рулит рядом с гуляющими пешеходами, обсуждают в сети [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Игорь Верник проехал на джипе по пешеходной улице в центре МосквыИгорь Верник проехал на джипе по пешеходной улице в центре МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 4 января, стало известно об инциденте с известным актером Игорем Верником. Как выяснилось, артист проехал на своем джипе по пешеходной улице в центре Москвы, а именно по Камергерскому переулку.

Причем в сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как внедорожник медленно едет сквозь толпу под крики охранников. Судя по кадрам, опубликованным телеканалом «Москва 24», охрана предупреждала, чтобы прохожие случайно не поцарапали Land Rover актера.

Между тем стоит отметить, что вечером в четверг, 3 января, движение автомобилей в центре Москвы было серьезно затруднено из-за обильного снегопада и большого скопления людей, отмечающих новогодние праздники. Видимо, таким образом Верник решил избежать давки на улицах столицы.

Игорь Верник проехал на джипе по пешеходной улице в центре Москвы.

После случившегося сам Игорь Верник к телефону не подходит. Однако Радио «Комсомольская правда» дозвонилось до пиар-директора артиста Анны Чернавских. Она заявила, что не может комментировать ситуацию. Но то, что за рулем действительно был Игорь Верник, опровергать не стала.

«Ваши коллеги мне сегодня оборвали телефон. Знаете, мы не комментируем эту ситуацию. Я вам передаю слова Игоря», - сказала представитель актера.

Тем временем Московское управление ГИБДД начало проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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На приём Mercury (там презентовали новую коллекцию бренда) Игорь Верник пришёл с братом Вадимом. Игорь на сегодняшний день в свободном статусе: был женат, развёлся, воспитывает сына-студента и снова жениться, как говорит, не собирается. На рауте (он проходил в рамках фестиваля «Кинотавр») Верник не только похвастался новыми часами, стоимость которых составляет несколько десятков тысяч долларов, но и удивил своей шикарной формой (подробности).

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