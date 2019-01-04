Австралийские ученые придумали, как остановить развитие рака кожи

4 Янв. 2019 2019-01-04T23:37:45+03:00

На сегодняшний день меланома считается одной из наиболее опасных злокачественных опухолей

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Сотрудники старейшего университета австралийского штата Квинсленд разработали программу лечения, которая, вероятно, поможет препятствовать развитию меланомы - одной из наиболее опасных злокачественных опухолей, известной как рак кожи.

В своем исследовании ученые сделали упор на то, что заболевание способно распространяться от кожных покровов к другим частям тела, и если "отключить" группу стволовых клеток, отвечающих за кровоснабжение опухолей, то они просто не смогут разрастаться.

"До того, как опухоли распространились в такие места как лимфатические узлы или легкие, организм начинает выращивать дополнительные кровеносные сосуды в этих областях — словно готовит специальные "ниши" для рака", — приводятся слова доктора Джатина Патела на сайте австралийского университета.

Отмечается, чо следующее исследование группы ученых будет посвящено именно блокировке эти самих "ниш".

Ранее главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал "КП" о прорывных разработках российских ученых и врачей в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями.