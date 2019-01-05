2019-01-05T01:56:45+03:00
Экономика

Украина должна выплатить МВФ более $1,8 млрд до конца года

Самый крупный платеж запланирован на сентябрь 2019-го
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 годуСтало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 годуФото: REUTERS
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Украинские власти должны выплатить Международному валютному фонду более 1,8 миллиарда долларов только в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного финансового учреждения Организации объединенных наций.

Согласно графику выплат, первый платеж должен поступить на счета МВФ уже 1 февраля этого года. Его размер составит порядка 47,1 млн спецправ заимствования (условных расчетных единиц фонда). А уже через несколько дней - 5 февраля - Киев обязан будет заплатить еще 257,25 млн СПЗ.

Однако наибольшие затраты ждут Украину в сентябре. В начале месяца власти страны должны будут вынуждены провести сразу несколько крупных платежей в размере 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн, сообщает издание "Украинские Новости".

Напомним, что в конце прошлого года Украина получила очередной транш от международного фонда на сумму 1,4 млрд долларов. Всего же организация пообещала выделить на поддержку государства 3,9 млрд долларов в формате кредитования stand-by.

Сайт kp.ru писал о том, что выделение займов будет зависеть от выполнения киевскими властями определенных условий.

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