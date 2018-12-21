2018-12-21T13:42:32+03:00
Экономика

Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд

Средства были предоставлены Киеву на условиях новой программы сотрудничества с фондом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украина получила первый транш от МВФ по новой программеУкраина получила первый транш от МВФ по новой программеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда на сумму 1,4 млрд долларов. Об этом пресс-служба Национального банка страны сообщила в пятницу, 21 декабря.

Отмечается, что средства были предоставлены киевским властям в рамках 14-месячной программы поддержки экономики в формате кредитования stand-by.

"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года", - сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным Нацбанка, благодаря поступлению на счета Украины 1 млрд специальных прав заимствований от фонда международные резервы страны выросли до 20,1 млрд долларов. Последний раз такие показатели наблюдались пять лет назад.

Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти получат от МВФ всего 3,9 млрд долларов. Выделение займов будет зависеть от выполнения Украиной определенных условий.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии
Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»
В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек
Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США
Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины
Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»
В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне
В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов
Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине