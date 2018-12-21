Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-21T13:42:32+03:00

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Фото: REUTERS

Средства были предоставлены Киеву на условиях новой программы сотрудничества с фондом

Изменить размер текста: A A

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда на сумму 1,4 млрд долларов. Об этом пресс-служба Национального банка страны сообщила в пятницу, 21 декабря.

Отмечается, что средства были предоставлены киевским властям в рамках 14-месячной программы поддержки экономики в формате кредитования stand-by.

"Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года", - сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным Нацбанка, благодаря поступлению на счета Украины 1 млрд специальных прав заимствований от фонда международные резервы страны выросли до 20,1 млрд долларов. Последний раз такие показатели наблюдались пять лет назад.

Сайт kp.ru писал о том, что киевские власти получат от МВФ всего 3,9 млрд долларов. Выделение займов будет зависеть от выполнения Украиной определенных условий.