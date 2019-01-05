Умер Иван Бортник - известный актер и народный артист России

5 Янв. 2019 2019-01-05T04:07:18+03:00

В пятницу, 4 января, в возрасте 79 лет умер Иван Бортник

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В минувшую пятницу, 4 января, умер Иван Бортник - актер Театра на Таганке и народный артист России, хорошо известный по роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя". О смерти 79-летнего мужчины сообщил его коллега Владислав Маленко.

"Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник... к Володе Высоцкому ушел", - написал артист на своей странице в Facebook.

Супруга актера Татьяна Борзых также подтвердила появившуюся в СМИ информацию.

"Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб", - цитирует ее ТАСС.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Он отучился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина, а с 1967 года и до самой смерти работал в Театре на Таганке.

Этот актер хорошо известен россиянам по фильмам "Мусульманин" и "Мама, не горюй". Также Бортник сыграл в кинолентах "Родня", "Иван да Марья", "Объяснение в любви" и других стоящих картинах. Также артист принимал участие в множестве различных спектаклей.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года мужчина попадал в больницу с переломом шейки бедра и желудочным кровотечением.