2019-01-05T04:07:18+03:00
Общество

Умер Иван Бортник - известный актер и народный артист России

В пятницу, 4 января, в возрасте 79 лет умер Иван Бортник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Народный артист России Иван БортникНародный артист России Иван БортникФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 4 января, умер Иван Бортник - актер Театра на Таганке и народный артист России, хорошо известный по роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя". О смерти 79-летнего мужчины сообщил его коллега Владислав Маленко.

"Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник... к Володе Высоцкому ушел", - написал артист на своей странице в Facebook.

Супруга актера Татьяна Борзых также подтвердила появившуюся в СМИ информацию.

"Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб", - цитирует ее ТАСС.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Он отучился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина, а с 1967 года и до самой смерти работал в Театре на Таганке.

Этот актер хорошо известен россиянам по фильмам "Мусульманин" и "Мама, не горюй". Также Бортник сыграл в кинолентах "Родня", "Иван да Марья", "Объяснение в любви" и других стоящих картинах. Также артист принимал участие в множестве различных спектаклей.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года мужчина попадал в больницу с переломом шейки бедра и желудочным кровотечением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Страны "Группы Лимы" призвали Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы
Суд США продлил срок работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера
МИД предупредил россиян о "красном" уровне метеоопасности в Германии
Google с помощью офшоров скрыла от налогов почти $23 млрд
Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
США направили в Габон более 80 военнослужащих
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом
Пожар в одноэтажном здании в центре Москвы потушен
Трамп опроверг сообщения СМИ о кандидате на пост главы Пентагона
Трамп посчитал нелепыми попытки демократов добиться его импичмента
Итог матча Россия - США: американцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал МЧМ-2019 по хоккею
Власти Чили квалифицировали взрыв на остановке в Сантьяго как теракт
Украина должна выплатить МВФ более $1,8 млрд до конца года
Глава ФРС США заявил, что не уйдет в отставку даже по просьбе Трампа