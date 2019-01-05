2019-01-05T11:56:35+03:00
Общество

Коллеги артиста: Ивану Бортнику в фильме "Место встречи изменить нельзя" изначально хотели дать роль Шарапова

Друзья и близкие актера вспоминают его знаменитые роли на сцене и кино
Юрий ОРЕШОВВиктория ИВАШЕЧКИНА
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На роль Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" претендовал актер Иван БортникНа роль Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" претендовал актер Иван БортникФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В эфире Радио "Комсомольская правда" актер Юрий Доронин поделился воспоминаниями о знаменитом советском актере Иване Бортнике, который умер в пятницу, 4 января.

- Иван Сергеевич Бортник запомнился Юрию Петровичу Любимову еще по Щукинскому училищу, где он учился после ГИТИСа. Попав в театр Гоголя, он был затем "перетащен", как говорил Юрий Петрович, в театр на Таганке, где сразу сыграл главную роль в инсценировке по роману Максима Горького "Мать", - делится воспоминаниями Доронин.

Артист также подчеркнул, что у Ивана Бортника было много ярких ролей на сцене:

- Особенно запомнился Моцарт в "Маленьких трагедиях", где они играли вместе с Леонидом Филатовым. Очень был своеобразный, красивый, мужественный Моцарт. Резкий, - рассказал Юрий Доронин.

По словам актера, Иван Бортник был настоящим ветераном театра на Таганке, не покинул его даже в самые сложные времена и всегда поддерживал коллег.

На съемочную площадку фильма "Иван да Марья" Бортника привел Высоцкий Фото: кадр из фильма

На съемочную площадку фильма "Иван да Марья" Бортника привел ВысоцкийФото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Юрий Доронин также упомянул и о том, что Иван Бортник попал в кино очень интересным образом, с помощью близкого друга, Владимира Высоцкого.

- В фильм "Иван да Марья" его сосватал Высоцкий. Он должен был играть там Кощея, а главного героя долго найти не могли и Высоцкий посоветовал Бортника. Ивана утвердили сразу, а вот Высоцкий Кощея в итоге так и не сыграл, - вспоминает Доронин.

Как отметил актер, Иван Бортник претендовал на роль Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

- Иван Сергеевич должен был играть Шарапова. Но так как фильм снимался на Одесской киностудии, киевское начальство сказало: если Высоцкий будет играть Жеглова - Шарапова должен играть наш актер. И тогда Говорухин дал Ивану сценарий: "Вань, любую роль выбирай". Так Бортник сыграл Промокашку, - рассказал Доронин.

Одна из самых известных ролей Ивана Бортника в кино - "Промокашки" в "Место встречи изменить нельзя" Фото: кадр из фильма

Одна из самых известных ролей Ивана Бортника в кино - "Промокашки" в "Место встречи изменить нельзя"Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 4 января, в возрасте 79 лет умер Иван Бортник - известный актер и народный артист России.

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