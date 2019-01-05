2019-01-05T23:14:21+03:00
Общество

Роспотребнадзор разработал законопроект о защите генома россиян

Содержащиеся в документе меры позволят избежать распространения сведений, которые имеют личный характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиянРоспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор разработал законопроект, который предусматривает введение мер, направленных на защиту генетических данных россиян. Ожидается, что документ позволить пресечь неконтролируемое распространение личной информации о человеке, полученной из его биоматериала.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о состоянии здоровья граждан, их рационе питания, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к препаратам или аллергенам, а также других индивидуальных характеристиках.

"Изменения, вносимые законопроектом, соответствуют требованиям международного законодательства и подходам к нормативному регулированию в области обращения биологического материала и содержащейся в нем информации, используемым в странах ЕС, США, Великобритании, Австралии, Германии", - говорится в описании к документу, опубликованному на портале нормативно-правовых проектов.

Напомним, еще несколько лет назад президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что представители ряда зарубежных стран собирают биоматериал наших соотечественников.

Сайт kp.ru пытался разобраться - зачем американцам нужна такая информация о россиянах, и как ее можно использовать против нас самих.

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