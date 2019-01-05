2019-01-05T23:31:00+03:00
Политика

В России появятся юбилейные монеты с комплексами «Тополь» и «Ярс»

Также к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения будет выпущена ограниченная серия почтовых марок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мобильный ракетный комплекс `Тополь`Мобильный ракетный комплекс `Тополь`Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ограниченная серия почтовых марок и юбилейных монет будет выпущена в России специально к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, день которых ежегодно отмечается 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Отмечается, что вся символика на марках и монетах будет связана с развитием отечественного ракетостроения. Отдельные серии посвятят как мобильной, так и стационарной группировке.

При этом для привлечения внимания профессиональных нумизматов было решено отчеканить малый тираж особенных монет, на которых будут изображены подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Кроме того, прорабатывается возможность выпуска юбилейных открыток под общим названием "Твои гарнизоны, Россия". Они будут отражать особенности службы офицеров-ракетчиков.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Центробанк также выпустил несколько тиражей юбилейных монет. Так, были отчеканены два рубля с Владимиром Высоцким и три рубля с надписью "На страже Отечества".

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