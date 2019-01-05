США попали в десятку самых опасных для женщин стран мира

5 Янв. 2019 2019-01-05T23:54:25+03:00

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Социологи британской благотворительной организации Thomson Reuters Foundation огласили топ-10 стран мира, в которых женщины не могут чувствовать себя в безопасности. В этот антирейтинг уже не в первый раз попали Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что при составлении списка исследователи учитывали права женщин на получение медицинской помощь, их доступ к экономическим ресурсам, а также уровень сексуального насилия и торговли людьми.

Согласно результатам анализа полученных данных, первое место в этом рейтинге в очередной раз заняла Индия. Ни для кого не секрет, что жительницы этой страны часто подвергаются насилию, при этом правоохранительные органы обычно игнорируют такие инциденты, руководствуясь традициями.

На второй строчке списка оказался Афганистан, где женщины страдают в результате нападений членов террористических группировок. Также они имеют лишь ограниченный доступ к медицине и сталкиваются со сложностями при устройстве на работу.

Дальше в топ-10 идет Сирия, которая оказалась в рейтинге из-за продолжающейся войны, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен и Нигерия.

Замыкают рейтинг самых опасных стран США. Американцы "удостоились" десятого места в списке из-за высокого уровня сексуального насилия, большого количества случаев принуждения к половому акту и пробелах в сфере правосудия. Огромную роль в раскрытии таких инцидентов сыграла скандальная кампания #MeToo, которая началась с рассказов звезд Голливуда о домогательствах.

Сайт kp.ru писал о том, что летом 2018 года Thomson Reuters Foundation уже публиковал рейтинг самых опасных для женщин стран, и за последние полгода десятка лидеров не изменилась.