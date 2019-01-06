2019-01-06T02:45:53+03:00
Политика

Турция вновь отклонила предложение США по закупке комплексов Patriot

Российские ЗРК С-400 обойдутся Анкаре втрое дешевле американских систем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Очередная попытка США переубедить Турцию относительно закупки С-400 не увенчалась успехомОчередная попытка США переубедить Турцию относительно закупки С-400 не увенчалась успехомФото: REUTERS
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Турция отклонила очередное предложение Соединенных Штатов по закупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot взамен российских систем С-400.

Напомним, как писал сайт kp.ru, условия новой сделки были озвучены представителями Вашингтона на встрече делегаций двух стран, которая состоялась 3 января в Анкаре. От Турции на переговорах присутствовали сотрудники Управления оборонной промышленности, министерства иностранных дел и министерства национальной обороны. Известно, что их не устроили озвученные американцами критерии соглашения.

Так, согласно данным газеты Yeni Safak, США не предложили своим партнерам никакой скидки на приобретение ЗРК Patriot, а также отказались передавать технологии. Анкара не готова платить запрашиваемые Вашингтоном 3,5 миллиарда долларов, при том что российские комплексы обойдутся втрое дешевле.

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