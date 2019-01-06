Из-за мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 30 человек
Магнитуда составила 5,7
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В воскресенье, 6 января, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение между Ираном и Ираком. Эпицентр находился на глубине 15 км в 85 км северо-западнее иранского Илама и на 142 км северо-восточнее Багдада, столицы Ирака. Магнитуда составила 5,7.
О разрушениях не сообщается, а вот о пострадавших уже стало известно. По информации представителя управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтаба Халиди, не менее 31 человека обратились за медицинской помощью. Двоих пришлось оставить в больнице, остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение домой, уточняет агентство IRNA.