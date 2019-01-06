Женщин Саудовской Аравии начнут оповещать о разводе по СМС

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:31:28+03:00

Женщины будут всегда осведомлены о своем семейном статусе Фото: REUTERS

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Власти Саудовской Аравии обязали представителей судебных инстанций уведомлять женщин о разводе с помощью смс-сообщений. Таким образом в Эр-Рияде намерены бороться с практикой тайного расторжения браков.

Речь идет о случаях, когда мужчины в одностороннем порядке подают на развод и при этом не уведомляют о процессе своих жен.

Нововведение позволит женщинам быть осведомленными о своем статусе и при необходимости поможет им в получении алиментов, передает The Financial Times.

Стоит отметить, что в последние годы жительницы Саудовской Аравии приобретают все больше прав и возможностей на самореализацию. Так, например, в мае 2018-го король Салман разрешил женщинам учиться, работать и лечиться без согласия мужчин. Кроме того, как писал сайт kp.ru, им было позволено представлять себя в суде без разрешения опекуна и водить автомобили.