2019-01-07T01:37:43+03:00
Политика

Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору, в котором его крестили

Рождественскую ночь 2019 года президент России традиционно провел на богослужении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю РождестваВладимир Путин во время праздничного богослужения по случаю РождестваФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин передал во владение Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге икону "Господь Вседержитель". При этом перед тем, как вручить подарок настоятелю храма Николаю Брындину, глава государства на протяжении получаса принимал участие в рождественской службе наравне с другими верующими.

Сайт kp.ru писал о том, что именно в этом месте много лет назад крестили самого Владимира Владимировича. По признанию президента, таинство проходило в 1952 году в секрете от его отца, который был членом КПСС и довольно строгим человеком. Путин уже посещал рождественскую службу в данном соборе, будучи еще премьер-министром России.

В этот раз он также немного пообщался с настоятелем собора, который вручил президенту ответный подарок. Агентство ТАСС не уточняет, о чем именно идет речь.

Между тем, видеотрансляцию с места проведения литургии в Спасо-Преображенском соборе можно посмотреть на нашем сайте.

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