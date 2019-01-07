Трамп заявил, что стена на границе США с Мексикой будет стальной

7 Янв. 2019 2019-01-07T03:02:22+03:00

По мнению американского президента, такая конструкция менее навязчивая и более прочная

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Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз напомнил о том, что стена на границе США с Мексикой будет не бетонной, а стальной. Такую позицию Белого дома вице-президент страны Майкл Пенс вновь озвучил на встрече с демократами.

По словам Трампа, в ходе переговоров политики обсудили проблемы, связанные с безопасностью на приграничных территориях.

"Сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную". - подытожил президент в своем аккаунте в Twitter.

При этом он подчеркнул, что такая конструкция будет менее навязчивой и более прочной.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Трамп уже обещал сделать стену на границе с Мексикой красивой и "художественно оформленной". Тогда республиканец рассказал, что ограждение будет состоять из стальных реек, сквозь которые можно свободно наблюдать за происходящим по ту сторону забора.