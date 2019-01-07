2019-01-07T04:07:36+03:00
Общество

Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»

Вечером в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева. Смерть "боевой ведьмы" наступила в результате продолжительной болезни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария ВоскобоеваУмерла экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария ВоскобоеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вечером в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева - участница 17 сезона программы "Битва экстрасенсов" и известная "боевая ведьма". О ее смерти рассказал другой участник шоу, писатель Антон Мамон.

"Господи, просто нет слов… Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса… Какая же жизнь хрупкая штука", - написал мужчина у себя в Instagram.

antonfelizantonfeliz
"Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе!"
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Между тем, согласно данным телеканала "360", причиной скоропостижной смерти Дарии стала некая продолжительная болезнь. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Речь, вероятнее всего, идет об онкологическом заболевании.

Стоит отметить, что накануне на странице самой "боевой ведьмы" в Instagram появилось сообщение об отмене мероприятия с ее участием, которое должно было пройти 6 января в Санкт-Петербурге. "Рождественские гадания" так и не состоялись "в связи с личными обстоятельствами".

Сайт kp.ru писал о том, что Дария Воскобоева родилась и жила в "северной столице" России. Дважды была замужем и воспитывала двоих детей. На протяжении всей жизни она активно практиковала восточную магию и магию целебных снадобий. В шоу "Битва экстрасенсев" женщина заняла четвертое место.

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