2019-01-07T09:18:14+03:00
Общество

Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией

Как рассказала другая участница "Битвы экстрасенсов", причиной смерти Дарии Воскобоевой стала онкологическая болезнь
Александр ДЖУМАЕВ
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Дария ВоскобоеваДария ВоскобоеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова в своем аккаунте в Instagram выложила запись, посвященную кончине своей коллеги по популярной телепередаче Дарии Воскобоевой.

По словам Кузнецовой, причиной смерти Дарии Воскобоевой стало продолжительное заболевание. В тексте записи упоминается, что женщина умерла от онкологии.

"Ты боролась до последнего... ушла ещё одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама... Нет слов...", - написала Кузнецова в своем аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены).

nikol.officialnikol.official
Ты боролась до последнего... ушла ещё одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама... Нет слов... #дариявоскобоева #прощай #земляпухом #битваэкстрасенсов #ракдурак #светлаяпамять #покойсясмиром
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Дария Воскобоева скончалась вечером в воскресенье, 6 января. Женщина была известна как экстрасенс и "боевая ведьма"; она приняла участие в 17-м сезоне телепередачи "Битва экстрасенсов, где заняла четвертое место. Ранее сайт kp.ru публиковал материал о Дарии Воскобоевой, которая в момент его публикации принимала участие в съемках телешоу.

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