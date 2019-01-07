Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:18:14+03:00

Как рассказала другая участница "Битвы экстрасенсов", причиной смерти Дарии Воскобоевой стала онкологическая болезнь

Изменить размер текста: A A

Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова в своем аккаунте в Instagram выложила запись, посвященную кончине своей коллеги по популярной телепередаче Дарии Воскобоевой.

По словам Кузнецовой, причиной смерти Дарии Воскобоевой стало продолжительное заболевание. В тексте записи упоминается, что женщина умерла от онкологии.

"Ты боролась до последнего... ушла ещё одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама... Нет слов...", - написала Кузнецова в своем аккаунте (орфография и пунктуация автора сохранены).

nikol.official Ты боролась до последнего... ушла ещё одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама... Нет слов... #дариявоскобоева #прощай #земляпухом #битваэкстрасенсов #ракдурак #светлаяпамять #покойсясмиром

Дария Воскобоева скончалась вечером в воскресенье, 6 января. Женщина была известна как экстрасенс и "боевая ведьма"; она приняла участие в 17-м сезоне телепередачи "Битва экстрасенсов, где заняла четвертое место. Ранее сайт kp.ru публиковал материал о Дарии Воскобоевой, которая в момент его публикации принимала участие в съемках телешоу.