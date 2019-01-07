В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года

7 Янв. 2019 2019-01-07T04:26:44+03:00

Десятидневные новогодние каникулы подходят к концу, и россиянам пора выходить на работу Фото: Евгения ГУСЕВА

Первая рабочая неделя после Нового года будет длиться всего три дня

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Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о том, когда выходить на работу в январе 2019 года. Так, согласно данным ведомства, первый рабочий день после новогодних праздников в нашей стране назначен на среду, 9 января. Таким образом, до очередных выходных гражданам необходимо будет подождать всего три дня.

"Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трехдневной. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января", - цитирует ТАСС пресс-службу Роструда.

В среду, 9 января, уже нужно будет выйти на работу

Следует отметить, что следующие праздничные выходные ждут россиян только в марте и приурочены они будут к Международному женскому дню. Что же касается Дня защитника Отечества, то в этом году он выпал на субботу.

Сайт kp.ru писал о том, что выходной с этой праздничной даты было решено перенести на 10 мая. Таким образом, в последний весенний месяц россияне смогут отдыхать четыре дня подряд с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.